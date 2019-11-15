Руководителю Партии реформ Кае Каллас угрожают убийством

Кая Каллас опубликовала сегодня в Instagram фото, рядом с которой написала, что вчерашний день был богат на события: вотум недоверия, заседание Рийгикогу, много ругательных писем и в их числе также яростная угроза убийством.

В чем конкретно состояла угроза, или о том, знает ли Каллас угрожавшего ей человека, политик говорить не пожелала.

Лидер реформистов сообщила Delfi, что по факту угрозы она подала заявление в полицию.

Около недели назад убить угрожали также вице-мэру Тарту Монике Ранд. Прокуратура обнародовала информацию о том, что угроза исходила от женщины в возрасте свыше 80 лет, входящей, как и Ранд, в Центристскую партию.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов напоминает, что, согласно уголовному законодательству, угроза убийством в случае обоснованных опасений, наказывается денежным штрафом или лишением свободы на срок до 1 года. Следователи в ходе производства по данным делам исходят из того, насколько вероятным можно считать приведение угроз в исполнение.