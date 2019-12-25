Розовые кроксы и синяя шапка с надписью NY: поиски Кяролин продолжаются
Поиски Кяролин продолжаются уже несколько дней. На ней может быть черная куртка с капюшоном с меховой оторочкой, под которой пестрая кофта с капюшоном цвета хаки и пестрые штаны такого же, зеленовато-коричневатого цвета. На голове у Кяролин синяя теплая шапка с белой надписью NY, на ногах розовые кроксы.
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