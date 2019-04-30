30.04.2019, 14:51

Россиянина лишили визы за попытку провезти в Эстонию свыше 800 пачек контрабандных сигарет

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Ida prefektuur

Эстонские таможенники накануне пресекли попытку ввоза в страну 16 300 сигарет без акцизных марок.

Инцидент произошел накануне на пограничном пункте "Нарва-1", сообщила во вторник, 30 апреля, Идаская префектура.

По данным властей, сигареты были спрятаны в легковом автомобиле с российским регистрационным номером, которым управлял гражданин России 1980 года рождения.

На иностранца был наложен штраф, его въездная виза аннулирована, пишет rus.err.ee.

Незадекларированный товар был задержан.

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