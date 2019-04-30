30.04.2019, 14:51
Россиянина лишили визы за попытку провезти в Эстонию свыше 800 пачек контрабандных сигарет(16)
Эстонские таможенники накануне пресекли попытку ввоза в страну 16 300 сигарет без акцизных марок.
Эстонские таможенники накануне пресекли попытку ввоза в страну 16 300 сигарет без акцизных марок.
Инцидент произошел накануне на пограничном пункте "Нарва-1", сообщила во вторник, 30 апреля, Идаская префектура.
По данным властей, сигареты были спрятаны в легковом автомобиле с российским регистрационным номером, которым управлял гражданин России 1980 года рождения.
На иностранца был наложен штраф, его въездная виза аннулирована, пишет rus.err.ee.
Незадекларированный товар был задержан.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.