Россиянина лишили визы за попытку провезти в Эстонию свыше 800 пачек контрабандных сигарет

Инцидент произошел накануне на пограничном пункте "Нарва-1", сообщила во вторник, 30 апреля, Идаская префектура.

По данным властей, сигареты были спрятаны в легковом автомобиле с российским регистрационным номером, которым управлял гражданин России 1980 года рождения.

На иностранца был наложен штраф, его въездная виза аннулирована, пишет rus.err.ee.

Незадекларированный товар был задержан.