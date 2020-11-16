Россиянин дважды за день пытался нелегально попасть в Эстонию

В субботу гражданин России дважды попытался нелегально попасть в Эстонию.
14 ноября на погранпункте Лухамаа гражданин РФ попытался попасть в Эстонию, не имея на то законных оснований. Через несколько часов этот же мужчина попытался попасть в Эстонию через погранпункт Койдула, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Пограничники пресекли незаконные действия и выслала мужчину обратно в РФ.
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