Россия передала Эстонии сбежавшего пять лет назад из Таллиннской тюрьмы заключенного

Побег произошел 10 октября 2015 года, когда осужденный за наркопреступления Александр Сухотский и осужденный за воровство Эдуард Михайлов вскрыли оконные решетки и пробрались в тюремный двор, где шел ремонт внешней стены.

Заключенные по строительным лесам влезли на стену и были таковы.

Михайлова поймали через два месяца после побега в новогоднюю ночь на площади в Кохтла-Ярве. Он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и при задержании оказал "умеренное сопротивление".

Сухотский был объявлен в розыск Интерполом и находился в бегах вплоть до июня 2019 года. Он был задержан в Санкт-Петербурге, когда сотрудники правоохранительных органов сочли его подозрительным и решили проверить документы.