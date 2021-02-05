Российские таможенники обнаружили у следовавшей в Эстонию гражданки Беларуси 9500 евро
Российские таможенники обнаружили у следовавшей в Эстонию гражданки Беларуси незадекларированные 9500 евро.
Российские таможенники обнаружили у следовавшей в Эстонию гражданки Беларуси незадекларированные 9500 евро.
Должностные лица таможенного поста МАПП Ивангород совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили незадекларированные денежные средства, пишет виртуальный таможенный портал.
На таможенный пост МАПП Ивангород Кингисеппской таможни прибыл автомобиль марки ”VOLKSWAGEN TIGUAN”, следовавший в Эстонию.
При проведении таможенного контроля было установлено, что пассажирка транспортного средства, гражданка Республики Беларусь, перемещает незадекларированные наличные денежные средства в сопровождаемом багаже. Общая сумма в пересчете составила 9 500 евро.
По словам женщины, при подготовке к поездке она неправильно посмотрела действующие нормы законодательства Российской Федерации, поэтому посчитала, что вправе перевести до 10 000 евро. ”Злого умысла не имела, денежные средства не скрывала” — заявила гражданка Республики Беларусь.
По закону без декларирования разрешено вывозить или ввозить наличные денежные средства в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США.
В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении.
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