Российские автоподставщики устраивали на перекрестках Таллинна спектакли с ДТП

Начиная с 2018 года в странах Балтии действовала преступная группировка, в которую входили десять человек. Ее целью было незаконное получение денежных компенсаций от работающих в Эстонии и Латвии страховых обществ.

Руководитель отдела по расследованию и предупреждению мошенничеств концерна Eesti Vienna Insurance Groupp (BTA, Seesam ja Compensa) Янек Лякин говорит, все случаи произошли при смене ряда в ходе обычного дорожного движения или на круговом перекрестке, когда мошенники умышленно "подставлялись".

"Для совершения ДТП российские мошенники выбирали места, где можно было легко использовать невнимательность и ошибки водителей. Для организации ДТП использовались исключительно мощные и дорогие модели класса "люкс", на которых злоумышленники так сказать поджидали своих жертв, чтобы "подставиться" на перекрестке или при смене ряда. Собранные в ходе рассмотрения дел по компенсации ущерба материалы показывают, что у жертв подставщиков практически не было возможности избежать столкновений", — пояснил Лякин схему мошенничества.

На сегодняшний день установлено пять схожих случаев, произошедших на круговых перекрестках Таллинна, когда была использована невнимательность других участников дорожного движения, из которых умышленно делали виновников ДТП.

В ходе международного сотрудничества всего таких случаев было вскрыто десять. Как сообщил страховщик, в среднем требование мошенников по возмещению ущерба составляло 15 000 евро.