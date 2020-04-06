RIA предупреждает: распространились мошенничества со счетом для начисления зарплаты(1)
В последнее время отмечены случаи мошенничества, когда якобы работник предприятия просит руководителя отдела кадров со следующего месяца переводить заработную плату на новый банковский счет, но в действительности запрос направляется киберпреступниками, которые и получают деньги, пишет rus.err.
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