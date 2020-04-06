06.04.2020, 20:45

RIA предупреждает: распространились мошенничества со счетом для начисления зарплаты

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Internetipettus.
Internetipettus.Foto: Jaanus Lensment

В последнее время отмечены случаи мошенничества, когда якобы работник предприятия просит руководителя отдела кадров со следующего месяца переводить заработную плату на новый банковский счет, но в действительности запрос направляется киберпреступниками, которые и получают деньги, пишет rus.err.

В такой схеме мошенничества злоумышленники отправляют от имени сотрудника короткое, но довольно убедительное электронное письмо на эстонском языке руководителю отдела кадров (менеджеру по персоналу) и просят перевести зарплату на новый банковский счет со следующего месяца, сообщает Департамент государственной инфосистемы (RIA).

Для этого используется недостаточная защита учетной записи электронной почты и замена адреса сотрудника компании, которую трудно заметить обычному человеку.

По словам главы отдела безопасности департамента (CERT-EE) Тыну Таммера, такие запросы, когда кто-то хочет изменить счет зарплаты, должны обязательно быть снабжены дигитальной подписью.

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