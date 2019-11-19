19.11.2019, 20:45

RIA предупреждает: предполагаемые мошенники организовали атаку на эстонские предприятия


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RIA предупреждает: предполагаемые мошенники организовали атаку на эстонские предприятия
Foto: Oliver Tsupsman

Департаменту государственной инфосистемы (Riigi Infosüsteemi Amet — RIA) в течение последних двух дней написали несколько предприятий, которые получили письма из фирмы DNS Estonia. Фирма предлагает купить по бешеным ценам интернет-домен, хотя каждая компания может свободно сама гораздо дешевле это сделать.

Начальник отдела RIA Тыну Таммер говорит, что рассылающая электронные письма фирма хочет представить дело так, что якобы кто-то хочет зарегистрировать домен, схожий по названию с названием предприятия.

"На примере RIA это выглядит так: DNS Estonia присылает нам письмо, где сообщает, что кто-то ходатайствует о регистрации домена www.ria.com. И просят за то, чтобы за зарегистрировать домен за предприятием сумму, превышающую рыночную цену", — описывает Таммер предположительно мошенническую схему.

Пока у RIA нет данных о том что кто-то из получателей писем DNS Estonia заплатил бы за домен. "В Эстонии не зарегистрирована фирма с названием DNS Estonia. Также RIA не получила от нее ответов на вопросы, касающиеся ее деятельности. Поскольку мы ничего не знаем о DNS Estonia и их мотивах, то рекомендуем полученные от них письма просто уничтожать", — сказал Таммер.

На данный момент RIA оценивает ситуацию так: отправитель писем пытается создать ложное впечатление о том, что кто-то регистрирует домен .com или .eu с названием конкретного предприятия. RIA советует: если эстонское предприятие хочет зарегистрировать новый домен, то в интернете есть возможность найти для получения этой услуги заслуживающие доверия компании.

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