RIA предупреждает: предполагаемые мошенники организовали атаку на эстонские предприятия

Начальник отдела RIA Тыну Таммер говорит, что рассылающая электронные письма фирма хочет представить дело так, что якобы кто-то хочет зарегистрировать домен, схожий по названию с названием предприятия.

"На примере RIA это выглядит так: DNS Estonia присылает нам письмо, где сообщает, что кто-то ходатайствует о регистрации домена www.ria.com. И просят за то, чтобы за зарегистрировать домен за предприятием сумму, превышающую рыночную цену", — описывает Таммер предположительно мошенническую схему.

Пока у RIA нет данных о том что кто-то из получателей писем DNS Estonia заплатил бы за домен. "В Эстонии не зарегистрирована фирма с названием DNS Estonia. Также RIA не получила от нее ответов на вопросы, касающиеся ее деятельности. Поскольку мы ничего не знаем о DNS Estonia и их мотивах, то рекомендуем полученные от них письма просто уничтожать", — сказал Таммер.

На данный момент RIA оценивает ситуацию так: отправитель писем пытается создать ложное впечатление о том, что кто-то регистрирует домен .com или .eu с названием конкретного предприятия. RIA советует: если эстонское предприятие хочет зарегистрировать новый домен, то в интернете есть возможность найти для получения этой услуги заслуживающие доверия компании.