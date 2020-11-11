RIA предупреждает: под видом обновлений пользователям предлагают скачать вирус

Кибермошенники развернули в сети фальшивую кампанию, в ходе которой пользователям Microsoft Teams с помощью предлагающей обновления рекламы подсовывают для скачивания вирус.

Реклама направляет пользователей на находящуюся под контролем злоумышленников интернет-страничку, которая якобы предлагает необходимые программные обновления, но фактически при клике на ссылку запускает powershell skript и в компьютере создается уязвимость. Это позволяет направлять в компьютер вирусы и похищать данные.

Через уязвимость появляется также возможность устанавливать программы, необходимые для дальнейших атак, например Cobalt Strike, используя которую преступники пытаются двигаться по сети дальше и заражать вирусами другие устройства.

CERT-EE (подразделение по предотвращению киберинцидентов RIA) рекомендует следовать общим правилам безопасности, чтобы не стать жертвой подобной схемы:

1. Загружать обновления только из официальной среды и не верить появляющимся в сети извещениям;

2. Использовать новейшие версии веб-браузеров, которые могут распознавать и блокировать вредоносные странички;

3. Использовать на различных площадках для общения различные и достаточно сложные пароли.