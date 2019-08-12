Результаты рейда: после ДТП в Клоогаранна пассажиры автобусов стали активнее пристегиваться ремнями безопасности

По словам комиссара Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Виллу Кюттнера, примерно половина пассажиров были пристегнуты ремнями безопасности.

"Мы видим, что люди стали активнее пристегиваться ремнями безопасности в загородных автобусах после ДТП в Клоогаранна, когда пострадало более двадцати человек. В одном автобусе, который перевозил детей, пристегнуты были все пассажиры, что особенно радует", — рассказал Кюттнер. "Те пассажиры, которые не воспользовались ремнями безопасности, объясняли это тем, что им надо было проехать всего одну остановку. Но если в автобусе есть ремни безопасности, надо пристегнуться. Неожиданная ситуация на дороге может возникнуть за несколько секунд, а ремень поможет избежать получения серьезных травм".

В некоторых автобусах пассажиры ехали стоя либо из-за того, что им надо было ехать недалеко, либо из-за отсутствия свободных мест. Кюттнер напомнил, что если в автобусе не предусмотрены стоячие пассажирские места, то перевозка людей таким образом запрещена.

В этом году с участием автобусов произошло 68 ДТП, в которых погиб один человек и пострадали 132 человека.