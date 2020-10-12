Резонансный пожар в пярнуском похоронном бюро: двое мужчин получили тюремные сроки

Кроме того, Эдгар Пылдсам и Сильвер Сарапик должны возместить ущерб — больше 42 000 евро — похоронному бюро "Последний путь" (Viimne Tee), имущество которого было уничтожено, пишет rus.err.

Пылдсам был взят под стражу 28 октября 2019 года, поэтому ему осталось отбыть в заключении лишь год.

Оба обвиняемых признали свою вину еще на досудебном расследовании. Сегодня в судебном зале оба обвиняемых заявили, что согласны с суммой ущерба, которую потребовал потерпевший".

Из обвинительного заключения следовало, что в августе 2019 года 29-летний Эдгар, действуя по предложению своего 32-летнего знакомого Сильвера, осуществил поджог похоронного бюро в Пярну. Эдгар обвинялся в порче и уничтожении чужого имущества, а его знакомый — в подстрекательстве к совершению преступления.

”Согласно версии прокуратуры, целью поджога стало причинение ущерба похоронному бюро, так как у 32-летнего Сильвера был конфликт с его владельцем. Также Сильвер в будущем должен был стать совладельцем Пярнуского крематория, и в его планы входило нанесение ущерба конкурирующей фирме”, — сообщил Кайдо Туулемяэ, прокурор по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры.

Эдгар также обвинялся в неподобающем отношении к трупам, так как он сфотографировал два тела, подготовленных к кремации. Туулемяэ заявил: ”Если нет разумной необходимости фотографировать труп незнакомого человека, и это не входит в профессиональные обязанности, то делать этого не нужно”.

В ходе пожара 24 августа пострадала часовня-морг, относившаяся к комплексу старой больницы, которая признана памятником архитектуры.