30.03.2020, 16:35

Режим самоизоляции мало отразился на криминальной сводке: насилия на столичных улицах и в домашних стенах хватает


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Politsei Šnelli pargis 25.03
Politsei Šnelli pargis 25.03Foto: Rauno Volmar

На минувших выходных на улицах Таллинна, несмотря на неоднократные призывы властей к самоизоляции, было довольно неспокойно. Как свидетельствует полицейская хроника, случаев домашнего насилия тоже хватало.

27 марта в Ласнамяэ на улице Викерлазе произошел конфликт между 30-летним мужчиной и пока неустановленным лицом, в результате чего первому мужчине были причинены телесные повреждения.

28 марта в Ласнамяэ на улице Махтра четверо неизвестных мужчин в состоянии опьянения напали на 19-летнего молодого человека.

28 марта в квартире дома на улице Тёэстузе (Пыхья-Таллинн) 36-летний мужчина напал на свою 31-летнюю спутницу жизни и знакомую ему 28-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину.

28 марта в квартире дома на улице Лийваоя в Центральной части Таллинна 34-летний мужчина напал на свою 34-летнюю спутницу жизни, обстоятельства инцидента выясняются.

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28 марта в Пыхья-Таллинне на улице Эрика 33-летний мужчина ударил свою 35-летнюю спутницу жизни. Свидетелем конфликта стал несовершеннолетний ребенок.

28 марта в Кесклинне, в квартире дома по Пярнускому шоссе 18-летний молодой человек напал на 19-летнего мужчину. Нападавший скрылся до прибытия полиции, обстоятельства правонарушения уточняются.

29 марта полиции сообщили, что на улице Лийвамяэ (Кесклинн), возник конфликт между двумя знакомыми между собой женщинами (28 и 27 лет) и 30-летим мужчиной, в ходе которого были причинены телесные повреждения. Ведется следствие.

29 марта в Мустамяэ на улице Кийли мужчина, личность которого пока не установлена, нанес телесные повреждения 42-летнему мужчине. Пострадавшего скорая помощь доставила в больницу. Полиция выясняет обстоятельства конфликта.

29 марта на улице Тёэстузе два 33-летних мужчины напали на 40-летнего и причинили ему телесные повреждения. Полиция задержала подозреваемых, ведется следствие.

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