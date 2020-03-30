30.03.2020, 16:35

Режим самоизоляции мало отразился на криминальной сводке: насилия на столичных улицах и в домашних стенах хватает

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полиция: следим за ситуацией и готовы к возможным изменениям
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Politsei Šnelli pargis 25.03
Politsei Šnelli pargis 25.03Foto: Rauno Volmar

На минувших выходных на улицах Таллинна, несмотря на неоднократные призывы властей к самоизоляции, было довольно неспокойно. Как свидетельствует полицейская хроника, случаев домашнего насилия тоже хватало.

Однако как отмечают в полиции, после введения чрезвычайной ситуации, число вызовов, связанных с насилием в близких отношениях, не увеличилось. На прошлой неделе по всей Эстонии поступило 233 вызова, связанных с насилием в близких отношениях, за тот же период прошлого года таких вызовов было 243.

27 марта в Ласнамяэ на улице Викерлазе произошел конфликт между 30-летним мужчиной и пока неустановленным лицом, в результате чего первому мужчине были причинены телесные повреждения.

28 марта в Ласнамяэ на улице Махтра четверо неизвестных мужчин в состоянии опьянения напали на 19-летнего молодого человека.

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Хотя число вызовов не выросло, полиция следит за ситуацией и готова к возможным изменениям. В любом случае полиция реагирует на все случаи насилия в близких отношениях.

Полезная информация:

  • Если чьи-то жизнь и здоровья в опасности, сразу позвони на 112
  • В борьбе с насилием в близких отношениях важна роль близких — других членов семьи, родственников, друзей и соседей
  • В случае насилия обязательно вызови полицию — даже в случаях, если случай связан с носителями вируса или с людьми с подозрением на вирус
  • Поддержку и консультирование оказывает бесплатный круглосуточный телефон службы помощи жертвам 116 006
  • О нуждающихся в помощи детях можно сообщить круглосуточно на номер 116 111
  • К региональным сотрудникам службы помощи жертвам можно обратиться по телефону, видеозвонком Skype или э-почте.
  • Женские опорные центры открыты для всех нуждающихся в помощи женщин. Контакты осуществляются в соответствии с советами Департамента здоровья, консультации проводятся при необходимости и по телефону или в интернету.
  • Центры кризисной помощи для жертв сексуального насилия открыты для всех нуждающихся в помощи.
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