Решал вопросы с долгами и разбирался с агрессивными клиентами: охранник борделей в Таллинне отделался условным сроком

Задорожный входил в преступную группировку под руководством Танеля Аавика, который до конца 2016 года держал бордели на улицах Ристику и Лийвалайа, где занимались сводничеством и содействовали занятию проституцией по меньшей мере 30 человек.

По оценке прокуратуры, Задорожный был доверенным лицом и моральной поддержкой группировки, разрешал сопутствующие деятельности борделя конфликты. Он содействовал течению повседневной работы тем, что занимался, например, решением связанных с долгами вопросов и конфликтов.

Например, нашло подтверждение то, что в ноябре 2015 года его попросили заняться разрешением конфликта, возникшего из-за задолженности борделя прачечной. Несколько месяцев спустя он ездил разбираться с агрессивными клиентами борделя на улице Ристику. В августе 2016 года он по приказу начальства физически делал внушение придирчивому заведующему хозяйством и администрацией борделя.

Согласно обвинению, с Задорожным делились важными решениями, обсуждали важные вопросы и он также участвовал в стратегических собраниях борделя. Этим, по оценке суда он поддерживал хозяев борделя и усиливал их желание продолжать содержание борделя, чем также содействовал проституции. Разумеется, он также получал свою долю дохода, поступавшего с деятельности борделя.

Задорожный получил наказание в виде трех лет условного заключения, которое не будет приведено в исполнение, если в течение трех лет он не совершил нового умышленного преступления.