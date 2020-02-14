РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как в Пирита произошла тяжелая авария с тремя пострадавшими

12 февраля вечером в Таллинне на Пирита теэ у скульптуры Луриха случилось ДТП, в котором столкнулись две машины. Пострадали три человека. Предлагает вашему внимания реконструкцию аварии.
Пресс-секретарь полиции сообщил, что травмы в результате аварии получили три человека, они отправлены в больницу.
Очевидец аварии сказал Delfi, что автомобиль Subaru, который двигался со стороны центра города отклонился на встречную полосу, где столкнулся с Nissan. В последней машине находились две женщины, их пришлось вырезать из автомобиля прямо на месте происшествия.
Subaru по ходу движения снес также расположенный у пешеходного перехода светофор.
Другой очевидец произошедшего рассказал, что сначала водитель Subaru у магазина Selver выехал на разделительный газон, остановился. После чего длительное время подавал сигнал. Затем автомобиль рванул на встречную полосу. Очевидец считает, что у водитель внезапно почувствовал себя плохо.
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