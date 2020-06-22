РЕКОНСТРУКЦИЯ | Как произошло трагическое ДТП на Лаагна теэ, унесшее жизни двух человек

В субботу вечером на Лаагна теэ (у Lasnamäe Centrum) в столичном районе Ласнамяэ произошло тяжелое ДТП, в котором погибла женщина и один из водителей.
По уточненным данным, авария произошла так: автомобиль BMW X, которым управлял 20-летний молодой человек, врезался в идущий впереди Volvo XC60, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате столкновения Volvo занесло влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо, на ехавший в первом ряду Ford Fiesta, управляемый 39-летним мужчиной, и затем — на павильон автобусной остановки. Стоявшая там женщина погибла.
Автомобиль Ford в свою очередь врезался в шедшую впереди машину Toyota Avensis, за рулем которой сидел 28-летний мужчина. В результате аварии в Северо-Эстонскую региональную больницу были доставлены водитель BMW, водитель Volvo и его пассажир (57-летняя женщина), водитель Ford и его пассажир (34-летняя женщина) и находившаяся в автобусном павильоне 32-летняя женщина. Водитель Ford позже скончался в больнице.
В Volvo вместе с людьми находилась и собака, которая убежала с места происшествия, но вскоре ее поймали и доставили в приют. Животное в ходе столкновения выпало из машины и получило серьезные травмы — его ждет усыпление.
В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, обнаружилось, что у водителя BMW не было прав на управление транспортным средством. Известно, что эта машина и ранее неоднократно совершала дорожные нарушения, но в тех случаях за рулем находился другой человек. Водитель, который находился за рулем, последний раз наказывался за проступок на дороге три года назад.
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