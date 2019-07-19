19.07.2019, 15:31

РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как произошла тяжелая авария на Клоогаранна теэ

 (1)
rus.delfi.ee
EST 2

Вчера на шоссе Клоогаранна в направлении Таллинн-Раннамыйза произошла тяжелая авария, в которой пострадали 26 человек. 22 из них настолько серьезно, что были доставлены в больницу.

Насколько известна, большая часть пассажиров автобуса не были пристегнуты ремнями безопасности.

Предлагаем вашему вниманию реконструкцию, на которой видно, как именно произошла авария.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: