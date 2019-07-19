РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как произошла тяжелая авария на Клоогаранна теэ

Вчера на шоссе Клоогаранна в направлении Таллинн-Раннамыйза произошла тяжелая авария, в которой пострадали 26 человек. 22 из них настолько серьезно, что были доставлены в больницу.
Насколько известна, большая часть пассажиров автобуса не были пристегнуты ремнями безопасности.
Предлагаем вашему вниманию реконструкцию, на которой видно, как именно произошла авария.
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород
Миф о милых ежиках: чем зверьки опасны для человека
Две школьницы убили "самую красивую" подругу
Открытое письмо Соловьёву взорвало Интернет