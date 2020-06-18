РЕКОНСТРУКЦИЯ ДТП | Шесть человек попали в больницу из-за водителя, который проигнорировал правило правой руки

Столкновение произошло на 11-м километре шоссе Кихлепа — Лепаспеа на перекрестке равнозначных дорог, когда не имеющий прав на управление автомобилем 22-летний водитель Dacia проигнорировал правило правой руки и врезался в Opel.

В автомобилях находилось 7 человек (пятеро в Dacia и двое в Opel). Госпитализация потребовалась шестерым, в том числе полугодовалому младенцу. Насколько тяжелы их травмы в данный момент неизвестно.

Детали ДТП выясняются, в том числе степень возможного опьянения водителя, которую определит экспертиза.