Рейсовый автобус сбил лося: животное погибло

19 октября в 19.08 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Конувере в волости Мярьямаа рейсовый автобус сбил лося.

В аварии люди не пострадали, а вот животное, к сожалению, погибло. В результате столкновения автобус оказался обесточен, разбилось лобовое стекло и отказал двигатель.

Прибывшие на место спасатели приступили к регулировке движения, убрали лося с дороги и помогли водителю с ремонтом автобуса. На место был выслан замещающий автобус, который доставил пассажиров до места назначения.

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