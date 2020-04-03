03.04.2020, 11:37

Редкое явление: за минувшие сутки на дорогах Эстонии не было ни одного ДТП с пострадавшими

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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
PolitseiFoto: Argo Ingver

По словам старшего комиссара Центра надзора за дорожным движением Марины Алексеевой, таких дней в прошлом году было всего 19, в этом году — семь дней, из них четыре — в январе и по одному дню в феврале, марте и апреле.

В этом году по всей Эстонии произошло 249 ДТП, это ровно столько же, сколько за тот же период прошлого года. В этих ДТП погибло 15 человек, столько же погибших было и в прошлом году. В этом году в ДТП было меньше пострадавших — 287, за тот же период прошлого года 322.

По вине нетрезвых водителей погибло четыре человека, все эти трагические ДТП произошли в январе, за первые три месяца прошлого года — один человек.

Хотя общее число пострадавших уменьшилось, в этом году было больше пострадавших в ДТП пешеходов. "Если взять первые месяцы года, то можно сказать, что пешеходы попадали в ДТП, к сожалению, практически ежедневно", — сказала Алексеева. "Сейчас прошло 92 дня года и за этот период пострадало 79 пешеходов и погибло пять пешеходов.

Несмотря на то, что в связи со сложившемся положением движение сейчас менее интенсивное, количество аварий с пешеходами начала года вызывает беспокойство".

Большая часть этих ДТП произошла на пешеходных переходах, как регулируемых, так и нерегулируемых.

"При приближении к пешеходному переходу водителям неизменно следует считаться с тем, что на дорогу может ступить пешеход, и сбавить скорость, чтобы была возможность вовремя отреагировать и затормозить. Управляя автомобилем, внимание водителя должно быть направлено на происходящее на дороге, а не на телефон, социальные сети или другие сторонние действия. Водители должны уважительно относится ко всем участникам дорожного движения, но особенно быть внимательными к юным и пожилым пешеходам", — говорит старший комиссар.

Марина Алексеева напоминает, что пешеход всегда является самой незащищенной стороной и поэтому просим всех пешеходов сделать все от себя зависящее, чтобы уберечься от возможного ДТП.

"К авариям чаще всего ведут нарушения правил, ошибки и невнимательность участников движения. Перед пересечением дороги пешеход порой забывает, что его обязанность — остановиться и убедиться, что переход дороги для него безопасен — водители в обоих направлениях движения видят вас, останавливаются и пропускают. Безусловно, переход дороги в непредназначенном для этого месте является не только нарушением правил, но и в первую очередь, подвергает опасности жизнь самого пешехода", — говорит она.

Свое влияние на происходящее на дорогах оказывала и теплая зима, в этом году снега было очень мало и люди намного больше использовали двухколесный транспорт. Если за тот же период прошлого года по всей Эстонии было восемь ДТП с участием велосипедиста, то в этом году по всей Эстонии в ДТП пострадало 28 велосипедистов, один человек погиб. Среди этих ДТП как столкновения с другими видами транспорта, так и случаи, когда велосипедисты не справлялись с управлением, падали и получали травмы.

„Мы напоминаем всем участникам движения, использующим для движения велосипеды, придерживаться правил, быть внимательными в местах пересечения велосипедно-пешеходных дорожек с проезжей частью, на перекрестках и пешеходных переходах, а также не подвергать опасности пешеходов на совмещенных дорожках для движения. Управление велосипедом в нетрезвом состоянии также является недопустимым”.

Полиция не проводит сейчас рейдов "Дуют все", опираясь на советы Департамента здоровья, так как после каждого использования алкометра дезинфицируется алкометр и руки, и продувание в "коридоре" заняло бы слишком много времени.

"Полиция по прежнему ведет надзор за дорожным движением, о подозрительных автомобилях на 112 сообщают и внимательные жители, за что мы благодарны. Полиция продолжает относится со всей строгостью к водителям, управляющих транспортным средством в нетрезвом виде", - говорит Алексеева.

На данный момент полицией задержан 1531 нетрезвый водитель, что несколько больше, чем в прошлом году за тот же период, когда было задержано 1462 водителя.

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