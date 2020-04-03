Редкое явление: за минувшие сутки на дорогах Эстонии не было ни одного ДТП с пострадавшими

Марина Алексеева напоминает, что пешеход всегда является самой незащищенной стороной и поэтому просим всех пешеходов сделать все от себя зависящее, чтобы уберечься от возможного ДТП.
"К авариям чаще всего ведут нарушения правил, ошибки и невнимательность участников движения. Перед пересечением дороги пешеход порой забывает, что его обязанность — остановиться и убедиться, что переход дороги для него безопасен — водители в обоих направлениях движения видят вас, останавливаются и пропускают. Безусловно, переход дороги в непредназначенном для этого месте является не только нарушением правил, но и в первую очередь, подвергает опасности жизнь самого пешехода", — говорит она.
Свое влияние на происходящее на дорогах оказывала и теплая зима, в этом году снега было очень мало и люди намного больше использовали двухколесный транспорт. Если за тот же период прошлого года по всей Эстонии было восемь ДТП с участием велосипедиста, то в этом году по всей Эстонии в ДТП пострадало 28 велосипедистов, один человек погиб. Среди этих ДТП как столкновения с другими видами транспорта, так и случаи, когда велосипедисты не справлялись с управлением, падали и получали травмы.
„Мы напоминаем всем участникам движения, использующим для движения велосипеды, придерживаться правил, быть внимательными в местах пересечения велосипедно-пешеходных дорожек с проезжей частью, на перекрестках и пешеходных переходах, а также не подвергать опасности пешеходов на совмещенных дорожках для движения. Управление велосипедом в нетрезвом состоянии также является недопустимым”.
Полиция не проводит сейчас рейдов "Дуют все", опираясь на советы Департамента здоровья, так как после каждого использования алкометра дезинфицируется алкометр и руки, и продувание в "коридоре" заняло бы слишком много времени.
"Полиция по прежнему ведет надзор за дорожным движением, о подозрительных автомобилях на 112 сообщают и внимательные жители, за что мы благодарны. Полиция продолжает относится со всей строгостью к водителям, управляющих транспортным средством в нетрезвом виде", - говорит Алексеева.
На данный момент полицией задержан 1531 нетрезвый водитель, что несколько больше, чем в прошлом году за тот же период, когда было задержано 1462 водителя.
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