Редкое явление: за минувшие сутки на дорогах Эстонии не было ни одного ДТП с пострадавшими

В этом году по всей Эстонии произошло 249 ДТП, это ровно столько же, сколько за тот же период прошлого года. В этих ДТП погибло 15 человек, столько же погибших было и в прошлом году. В этом году в ДТП было меньше пострадавших — 287, за тот же период прошлого года 322.

По вине нетрезвых водителей погибло четыре человека, все эти трагические ДТП произошли в январе, за первые три месяца прошлого года — один человек.

Хотя общее число пострадавших уменьшилось, в этом году было больше пострадавших в ДТП пешеходов. "Если взять первые месяцы года, то можно сказать, что пешеходы попадали в ДТП, к сожалению, практически ежедневно", — сказала Алексеева. "Сейчас прошло 92 дня года и за этот период пострадало 79 пешеходов и погибло пять пешеходов.

Несмотря на то, что в связи со сложившемся положением движение сейчас менее интенсивное, количество аварий с пешеходами начала года вызывает беспокойство".

Большая часть этих ДТП произошла на пешеходных переходах, как регулируемых, так и нерегулируемых.

"При приближении к пешеходному переходу водителям неизменно следует считаться с тем, что на дорогу может ступить пешеход, и сбавить скорость, чтобы была возможность вовремя отреагировать и затормозить. Управляя автомобилем, внимание водителя должно быть направлено на происходящее на дороге, а не на телефон, социальные сети или другие сторонние действия. Водители должны уважительно относится ко всем участникам дорожного движения, но особенно быть внимательными к юным и пожилым пешеходам", — говорит старший комиссар.