Ребенок попал под колеса машины в центре Таллинна

Как сообщили из полиции, в 14.47 на улице Хобуяама у дома номер 10 произошло ДТП, в котором автомобиль Toyota, за рулем которого находился 42-летний мужчина, наехал на 12-летнего ребенка.

Ребенка доставили для медосмотра в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. Полиция произвела на месте ДТП необходимые следственные действия.