16.07.2019, 17:04
Ребенок попал под колеса машины в центре Таллинна
Сегодня во второй половине дня в центре Таллинна под машину попал 12-летний ребенок.
Сегодня во второй половине дня в центре Таллинна под машину попал 12-летний ребенок.
Как сообщили из полиции, в 14.47 на улице Хобуяама у дома номер 10 произошло ДТП, в котором автомобиль Toyota, за рулем которого находился 42-летний мужчина, наехал на 12-летнего ребенка.
Ребенка доставили для медосмотра в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. Полиция произвела на месте ДТП необходимые следственные действия.
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