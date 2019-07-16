16.07.2019, 17:04

Ребенок попал под колеса машины в центре Таллинна


rus.delfi.ee
EST
Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Pommikahtlus Narva mnt 13 juuresFoto: Madis Veltman

Сегодня во второй половине дня в центре Таллинна под машину попал 12-летний ребенок.

Как сообщили из полиции, в 14.47 на улице Хобуяама у дома номер 10 произошло ДТП, в котором автомобиль Toyota, за рулем которого находился 42-летний мужчина, наехал на 12-летнего ребенка.

Ребенка доставили для медосмотра в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. Полиция произвела на месте ДТП необходимые следственные действия.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: