Ребенок попал под колеса автобуса на перекрестке в Мустамяэ

Пресс-секретарь полиции сообщил, что несчастный случай произошел, когда ребенок начал пересекать дорогу, а автобус стал совершать правый поворот.

"В этой ситуации как ребенок, так и водитель автобуса должны были быть более внимательными: мальчику перед выходом на дорогу нужно было посмотреть вокруг, а водителю автобуса - сбросить скорость при совершении поворота", — сказал представитель полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.