13.08.2019, 17:50

Ребенок попал под колеса автобуса на перекрестке в Мустамяэ

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rus.delfi.ee
EST 28
Ребенок попал под колеса автобуса на перекрестке в Мустамяэ
Madis Veltman

Во вторник во второй половине дня в Таллинне на перекрестке улицы Таммсааре и бульвара Сыпрузе произошло ДТП: под автобус попал маленький мальчик. Пострадавшего увезли в больницу, его жизнь вне опасности.

Пресс-секретарь полиции сообщил, что несчастный случай произошел, когда ребенок начал пересекать дорогу, а автобус стал совершать правый поворот.

"В этой ситуации как ребенок, так и водитель автобуса должны были быть более внимательными: мальчику перед выходом на дорогу нужно было посмотреть вокруг, а водителю автобуса - сбросить скорость при совершении поворота", — сказал представитель полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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