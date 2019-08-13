Ребенок попал под колеса автобуса на перекрестке в Мустамяэ

Во вторник во второй половине дня в Таллинне на перекрестке улицы Таммсааре и бульвара Сыпрузе произошло ДТП: под автобус попал маленький мальчик. Пострадавшего увезли в больницу, его жизнь вне опасности.
Пресс-секретарь полиции сообщил, что несчастный случай произошел, когда ребенок начал пересекать дорогу, а автобус стал совершать правый поворот.
"В этой ситуации как ребенок, так и водитель автобуса должны были быть более внимательными: мальчику перед выходом на дорогу нужно было посмотреть вокруг, а водителю автобуса - сбросить скорость при совершении поворота", — сказал представитель полиции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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