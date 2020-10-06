Разыскиваемый ранее 9-летний Тимо из Таллинна найден
Вечером 6 октября полиция попросила помощи в установлении местонахождения 9-летнего Тимо, который пропал в Мустамяэ на улице Вильде теэ.
Вечером 6 октября полиция попросила помощи в установлении местонахождения 9-летнего Тимо, который пропал в Мустамяэ на улице Вильде теэ.
7 октября 00:31 полиция сообщила, что несколько минут назад в Центр тревоги внимательный гражданин сообщил, что на лестничной площадке в одном из домов на Вильде теэ находится мальчик. Выяснилось, что это разыскиваемый 9-летний Тимо.
Полиция благодарит мужчину, который сообщил в полицию о местонахождении ребенка, а также волонтеров, которые готовились к поискам. Обстоятельства происшествия, в том числе как пропал мальчик, выясняются.
6 октября примерно в 21:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне от дома по адресу Вильде теэ, 98 в неизвестном направлении ушел 9-летний мальчик.
Родственники и полиция вели поиски мальчика вблизи дома. К поискам готовились подключиться волонтеры.
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