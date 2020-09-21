Разыскиваемые в РФ за экстремизм граждане Таджикистана пытались бежать в Эстонию

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в воскресенье, 20 сентября, в 19:50. Мужчин 41 и 45 лет задержали в пункте пропуска ”Карлова” на границе с Эстонией. Их разыскивали правоохранители Таджикистана по статье об организации экстремистского сообщества. В федеральный розыск их объявили в 2017 году.

Полицейские доставили граждан иностранного государства в дежурную часть. Впоследствии их передадут инициатору розыска — Таджикистану.

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