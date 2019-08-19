Разучились ездить? Сразу четверо велосипедистов в воскресенье оказались в больнице
В воскресенье днем в Эстонии произошло четыре ДТП, в которых велосипедисты потеряли контроль над своим транспортным средством, упали и были доставлены в больницу.
В воскресенье днем в Эстонии произошло четыре ДТП, в которых велосипедисты потеряли контроль над своим транспортным средством, упали и были доставлены в больницу.
Первый случай произошел в волости Сауэ, где в 11.39 с велосипеда на шоссе Ээсмяэ — Хагери упала 27-летняя женщина, которую доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.
В 12.32 в Таллинне на Нарвском шоссе с велосипеда упал 50-летний мужчина и был доставлен в ту же больницу.
В 14.30 в Пайде на улице Пярну пострадала при падении с велосипеда и была доставлена в местную больницу 56-летняя женщина.
В 16. 15 таллиннской полиции сообщили о происшествии на Клоостриметса, где 24-летний мужчина выехал на велосипеде в кювет, упал и был доставлен в Ида-таллинскую центральную больницу.
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