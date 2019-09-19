Разбой в Кохтла-Ярве: мужчина угрожал в магазине похожим на оружие предметом, забрал алкоголь и скрылся

Полицейским не удалось задержать мужчину на месте происшествия, но по словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Йоонатана Халлика, правоохранительные органы относятся со всей серьезностью к случаям, в которых применяется оружие, и сделают все от себя зависящее для поимки преступника.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство по статье о разбое. Делопроизводство ведет Йыхвиское отделение полиции, ведением делопроизводства руководит Вируская окружная прокуратура.

Полиция просит помощи возможных свидетелей, которые могли в это время видеть в данном месте вызывавшего подозрение мужчину или действия. По первоначальным данным, на мужчине была темно-синяя куртка с капюшоном, ему на вид примерно 30 лет. Всех, у кого есть информация о данном происшествии, просим позвонить на номер 112 либо связаться с Йыхвиским отделением полиции по номеру 337 2387 или э-почте sergei.futkin@politsei.ee.

