19.09.2019, 14:27

Разбой в Кохтла-Ярве: мужчина угрожал в магазине похожим на оружие предметом, забрал алкоголь и скрылся

 (13)
полиция ищет свидетелей
rus.delfi.ee
EST 14
Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Pommikahtlus Narva mnt 13 juuresFoto: Madis Veltman

18 сентября в 23.40 в Кохтла-Ярве в магазин по ул. Калеви зашел неизвестный мужчина, который направил в сторону сотрудницы магазина похожий на оружие предмет, после чего схватил с прилавка бутылку с алкоголем и скрылся. Сотрудница магазина не пострадала.

Полицейским не удалось задержать мужчину на месте происшествия, но по словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Йоонатана Халлика, правоохранительные органы относятся со всей серьезностью к случаям, в которых применяется оружие, и сделают все от себя зависящее для поимки преступника.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство по статье о разбое. Делопроизводство ведет Йыхвиское отделение полиции, ведением делопроизводства руководит Вируская окружная прокуратура.

Полиция просит помощи возможных свидетелей, которые могли в это время видеть в данном месте вызывавшего подозрение мужчину или действия. По первоначальным данным, на мужчине была темно-синяя куртка с капюшоном, ему на вид примерно 30 лет. Всех, у кого есть информация о данном происшествии, просим позвонить на номер 112 либо связаться с Йыхвиским отделением полиции по номеру 337 2387 или э-почте sergei.futkin@politsei.ee.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: