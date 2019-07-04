Ратас сглазил? В Таллинне произошло первое ЧП с участием электросамоката

Детали инцидента выясняются. Полиция просит пешехода, ставшего участником происшествия, и возможных свидетелей связаться с ними по номеру 612 3000 или адресу pohja.lmt@politsei.ee.

Всего за несколько часов до инцидента премьер-министр Юри Ратас высказался в соцсетях на тему электросамокатов. Он написал, что безопасность передвижения на электросамокате должна в Эстонии лучше регулироваться.

По его словам, увеличение числа велосипедов и самокатов, которые дают в аренду, влечет за собой опасность как для того, кто на них едет, так и для других участников движения.

"При аренде велосипеда в комплекте не идет шлем, люди едут как по проезжей, так и по пешеходной части, пересекают улицы, быстро движутся между машин и пешеходов и так далее. К сожалению, в мире из-за этого произошло много несчастных случаев и даже смертельных исходов", — написал Ратас.

Премьер-министр отметил, что в Париже ввели скоростные ограничения для электросамокатов и запретили парковать их на пешеходной части, где они мешают пешеходам, детским и инвалидным коляскам. Также город планирует сократить их численность и с помощью специальных кампаний побудить людей носить шлемы и вежливо вести себя на дорогах.