Рассмотрение возможности экстрадиции Имре Аракаса в Литву откладывается

В декабре 2018 года суд Ирландии приговорил 62-летнего Аракаса к шести годам тюрьмы. Аракас вместе с другими причастнысм лицами признал себя виновным в подготовке убийства Джеймса Гейтли, которое должно было произойти в Северной Ирландии 3-4 апреля 2017 года, пишет The Irish Times.

Власти Литвы же в свою очередь подозревают, что Аракас и еще два человека причастны к убийству мужчины, состоявшего в отношениях с известной литовской певицей Витой Якутиене.

Ожидалось, что Аракас оспорит свою экстрадицию 9 октября, однако выясняется, что все откладывается до выяснения результатов апелляции по вопросу об экстрадиции Лиама Кампбелла.