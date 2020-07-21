Рассмотрение возможности экстрадиции Имре Аракаса в Литву откладывается
Рассмотрение возможности экстрадиции Имре Аракаса, отбывающего наказание в ирландской тюрьме за подготовку убийства, в Литву откладывается.
Рассмотрение возможности экстрадиции Имре Аракаса, отбывающего наказание в ирландской тюрьме за подготовку убийства, в Литву откладывается.
В декабре 2018 года суд Ирландии приговорил 62-летнего Аракаса к шести годам тюрьмы. Аракас вместе с другими причастнысм лицами признал себя виновным в подготовке убийства Джеймса Гейтли, которое должно было произойти в Северной Ирландии 3-4 апреля 2017 года, пишет The Irish Times.
Власти Литвы же в свою очередь подозревают, что Аракас и еще два человека причастны к убийству мужчины, состоявшего в отношениях с известной литовской певицей Витой Якутиене.
Ожидалось, что Аракас оспорит свою экстрадицию 9 октября, однако выясняется, что все откладывается до выяснения результатов апелляции по вопросу об экстрадиции Лиама Кампбелла.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Плюсы заправки со смартфона: сколько лишних литров можно получить
Ван Дамм не сдержался, написав такое после смерти Нурмагомедова
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила