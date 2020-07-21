Рассмотрение возможности экстрадиции Имре Аракаса в Литву откладывается
Рассмотрение возможности экстрадиции Имре Аракаса, отбывающего наказание в ирландской тюрьме за подготовку убийства, в Литву откладывается.
Рассмотрение возможности экстрадиции Имре Аракаса, отбывающего наказание в ирландской тюрьме за подготовку убийства, в Литву откладывается.
В декабре 2018 года суд Ирландии приговорил 62-летнего Аракаса к шести годам тюрьмы. Аракас вместе с другими причастнысм лицами признал себя виновным в подготовке убийства Джеймса Гейтли, которое должно было произойти в Северной Ирландии 3-4 апреля 2017 года, пишет The Irish Times.
Власти Литвы же в свою очередь подозревают, что Аракас и еще два человека причастны к убийству мужчины, состоявшего в отношениях с известной литовской певицей Витой Якутиене.
Ожидалось, что Аракас оспорит свою экстрадицию 9 октября, однако выясняется, что все откладывается до выяснения результатов апелляции по вопросу об экстрадиции Лиама Кампбелла.
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