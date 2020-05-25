25.05.2020, 15:57

Расследование гибели умершего в арестной камере руководителя TV3 завершено. Надзиратель нарушил правила, но избежал наказания

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TV3 sügishooaja 2018 pidu
TV3 sügishooaja 2018 piduFoto: Taavi Sepp

Работник арестного дома не провел рутинную проверку камеры, но жизнь руководителя TV3 Прийта Лейто это не спасло бы — он умер уже за 40 минут до несостоявшейся проверки. Расследование смерти Лейто поэтому закончилось так, что никто не был наказан, пишет Õhtuleht.

Прийт Лейто умер 21 марта в арестном доме, где он был задержанным в связи с совершенным накануне во второй половине дня вождением в пьяном виде. До сих пор заявлялось, что Лейто умер в результате нарушения здоровья, но после смерти внутренний контроль полиции начал проверку обстоятельств случившегося, которая касается деятельности чиновников арестного дома при наблюдении за задержанным.

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