Расследование гибели умершего в арестной камере руководителя TV3 завершено. Надзиратель нарушил правила, но избежал наказания

Прийт Лейто умер 21 марта в арестном доме, где он был задержанным в связи с совершенным накануне во второй половине дня вождением в пьяном виде. До сих пор заявлялось, что Лейто умер в результате нарушения здоровья, но после смерти внутренний контроль полиции начал проверку обстоятельств случившегося, которая касается деятельности чиновников арестного дома при наблюдении за задержанным.

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