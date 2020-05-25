Расследование гибели умершего в арестной камере руководителя TV3 завершено. Надзиратель нарушил правила, но избежал наказания

Прийт Лейто умер 21 марта в арестном доме, где он был задержанным в связи с совершенным накануне во второй половине дня вождением в пьяном виде. До сих пор заявлялось, что Лейто умер в результате расстройства здоровья, но после смерти внутренний контроль полиции начал проверку обстоятельств случившегося.

В середине мая бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны завершило расследование случая смерти задержанного в камере таллиннского Кесклиннаского отделения полиции.

Расследование установило, что у уснувшего за 10 минут до этого заключенного случился приступ (10.22). Работник арестного дома разговаривал с мужчиной в 10 часов, - сообщила Delfi пресс-служба департамента.

В следующий раз в камеру зашли в 12 часов, чтобы отвезти мужчину на запланированную встречу со следователем, тогда и обнаружилось, что задержанный умер. Просматривая запись камеры наблюдения выяснилось, что в 10.22 на протяжении 34 секунд видны признаки приступа, хотя поза мужчины не изменилась.

Согласно распорядку арестного дома, помимо наблюдения по видеокамерам, задержанных нужно ежечасно проверять также и путём обхода. Так как задержанный сказал в 10 часов работнику арестного дома, что отдохнет до встречи со следователем, работник предположил, что мужчина спит.

Предыстория

20 марта в обед в Центр тревоги сообщили о подозрении на нетрезвое управление транспортным средством. Полиция остановила упомянутый автомобиль на улице Эндла и обнаружила у 45-летнего водителя опьянение в степени, предусматривающей уголовную ответственность. Было установлено, что речь идет о Прийте Лейто, которого доставили в камеру Кесклиннаского отделения полиции на протрезвление, чтобы затем выполнить необходимые уголовно-процессуальные действия.

Поскольку у мужчины при остановке автомобиля была внешне заметная легкая травма, полиция вызвала в отделение скорую помощь. Медики осмотрели задержанного до помещения его в камеру и сочли, что госпитализация ему не требуется.

Бюро внутреннего контроля в ходе расследования выяснило, что на следующий день с Лейто общались, когда вели на завтрак (около 8 часов) и в 10 часов. У мужчины жалоб на здоровье не было. На записи камеры видно, что мужчина ходил по камере, затем лег в койку, и в 10.22 в течение 34 секунд у него проявились признаки, указывающие на приступ.