25.05.2020, 15:57

Расследование гибели умершего в арестной камере руководителя TV3 завершено. Надзиратель нарушил правила, но избежал наказания

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TV3 sügishooaja 2018 pidu
TV3 sügishooaja 2018 piduFoto: Taavi Sepp

Работник арестного дома не провел рутинную проверку камеры, но жизнь руководителя TV3 Прийта Лейто это не спасло бы — он умер уже за 40 минут до несостоявшейся проверки. Расследование смерти Лейто поэтому закончилось так, что никто не был наказан, пишет Õhtuleht.

Прийт Лейто умер 21 марта в арестном доме, где он был задержанным в связи с совершенным накануне во второй половине дня вождением в пьяном виде. До сих пор заявлялось, что Лейто умер в результате расстройства здоровья, но после смерти внутренний контроль полиции начал проверку обстоятельств случившегося.

В середине мая бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны завершило расследование случая смерти задержанного в камере таллиннского Кесклиннаского отделения полиции.

Расследование установило, что у уснувшего за 10 минут до этого заключенного случился приступ (10.22). Работник арестного дома разговаривал с мужчиной в 10 часов, - сообщила Delfi пресс-служба департамента.

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В следующий раз в камеру зашли в 12 часов, чтобы отвезти мужчину на запланированную встречу со следователем, тогда и обнаружилось, что задержанный умер. Просматривая запись камеры наблюдения выяснилось, что в 10.22 на протяжении 34 секунд видны признаки приступа, хотя поза мужчины не изменилась.

Согласно распорядку арестного дома, помимо наблюдения по видеокамерам, задержанных нужно ежечасно проверять также и путём обхода. Так как задержанный сказал в 10 часов работнику арестного дома, что отдохнет до встречи со следователем, работник предположил, что мужчина спит.

Предыстория

20 марта в обед в Центр тревоги сообщили о подозрении на нетрезвое управление транспортным средством. Полиция остановила упомянутый автомобиль на улице Эндла и обнаружила у 45-летнего водителя опьянение в степени, предусматривающей уголовную ответственность. Было установлено, что речь идет о Прийте Лейто, которого доставили в камеру Кесклиннаского отделения полиции на протрезвление, чтобы затем выполнить необходимые уголовно-процессуальные действия.

Поскольку у мужчины при остановке автомобиля была внешне заметная легкая травма, полиция вызвала в отделение скорую помощь. Медики осмотрели задержанного до помещения его в камеру и сочли, что госпитализация ему не требуется.

Бюро внутреннего контроля в ходе расследования выяснило, что на следующий день с Лейто общались, когда вели на завтрак (около 8 часов) и в 10 часов. У мужчины жалоб на здоровье не было. На записи камеры видно, что мужчина ходил по камере, затем лег в койку, и в 10.22 в течение 34 секунд у него проявились признаки, указывающие на приступ.

Точную причину смерти полиция обнародовать не имеет права.

Работник арестного дома нарушил правила

Работники арестного дома должны проверять задержанных непосредственно через окошко камеры по меньшей мере раз в час, а при выполнении неотложных служебных задач - раз за два часа. Регулярный контроль задержанных не может полностью исключить случаев смерти, но снижает риски.

Поэтому работник арестного дома нарушил порядок работы, который обязывает контролировать камеры не только по камерам наблюдения, но и в ходе физического обхода. Невыполнение этого требования (проверка камеры в 11 через окошко) не связано со смертью задержанного, так как очевидно, что смерть наступила еще до указанного времени. Поэтому сотрудник арестного дома не был подвергнут дисциплинарному взысканию.

Пыхьяский префект Кристиан Яани: работник арестного дома тяжело переживал случившееся

Когда государство лишает кого-либо свободы, то оно должно сделать все от него зависящее, чтобы вне зависимости от причины задержания сохранить этого человека. Из полицейских отделений Пыхьяской префектуры камеры для задержанных есть только на Кольде пуйстеэ, для обеспечения хороших условий за последние полгода мы закрыли такие камеры как в отделениях Ида-, так и Ляэне Харьюмаа.

В Кесклиннаском отделении есть необходимая система видеонаблюдения, чтобы следить за доставленными в камеры людьми. К тому же сотрудник арестного дома должен регулярно наблюдать за ними через окошко камеры. С целью убедиться, что с человеком все в порядке.

Если сотрудник арестного дома замечает, что у находящегося в камере человека возможные проблемы со здоровьем, то он вызывает скорую помощь. В Кесклиннаское отделение скорую вызывают в среднем через день, при каждом случае, когда есть подозрение, что с человеком не все в порядке. В данном случае расстройство здоровья проявилось очень неожиданно.

При общении с сотрудником арестного дома за двадцать минут до этого мужчина ни на что не жаловался, он не смог в ходе приступа вызвать на помощь, используя специальную кнопку, и остался при этом в прежней же позе. Поэтому внезапное тяжелое состояние задержанного осталось для сотрудника арестного дома незамеченным, и, к сожалению, следующая проверка камеры в положенный час ничего бы не изменила.

Смерть задержанного для работников арестного дома всегда эмоционально очень тяжела, и, естественно, человек винит себя и размышляет - мог бы он сделать чего-то большее или по-другому, чтобы спасти жизнь. Сотрудник арестного дома очень тяжело переживал случившееся. Хотя, не проверив камеру, он и нарушил инструкцию, это не было в причинной связи со смертью задержанного.

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