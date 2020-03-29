Рассеянный отец семейства забыл открыть задвижку печи

В пятницу в 19:12 в центр управления охранного предприятия G4S поступил сигнал пожарной тревоги, который был отправлен датчиком дыма и угарного газа Nublu, установленным в многоквартирном доме в Вяндра. Ответивший на звонок G4S жилец квартиры был напуган произошедшим, потому что комната наполнилась дымом, дети паниковали. На помощь был отправлен патруль G4S — он прибыл на место происшествия за несколько минут.

К моменту приезда охранника семья — мужчина, женщина и двое их сыновей дошкольного возраста — уже вышли из квартиры. Дети были напуганы и плакали.

Инцидент начался с того, что глава семейства растопил печь и ушел на кухню. К сожалению, он забыл открыть задвижку печи, поэтому дым и угарный газ повалили в комнату. В этом же помещении играли дети, а их мать спала в соседней комнате. Сработал датчик Nublu, женщина проснулась и ее сразу вырвало, что могло свидетельствовать об отравлении угарным газом. Однако помощь медиков ”скорой” ей все же не потребовалась.

”Я спросила, все ли вышли на улицу. Вместе с матерью семейства мы пошли в квартиру, чтобы осмотреть комнаты. Я проверила, есть ли в печи тяга и открыты ли окна — для проветривания”, — рассказала охранник Калли.

Охранник посадила детей в патрульный автомобиль, чтобы они согрелись и успокоились. ”Я сказала, что Nublu присматривает за ними и защищает их. Просто так он не „лает” — точно должна быть причина”, — сказала Калли.