29.03.2020, 10:46

Рассеянный отец семейства забыл открыть задвижку печи


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Avarii G4S sõidukiga
Avarii G4S sõidukigaFoto: Taavi Sepp

В Вяндра датчик дыма и угарного газа Nublu сообщил об опасности пожара из-за закрытой задвижки печи. Помимо этого, прибывший на место происшествия охранник G4S попросил потушить костер, разведенный слишком близко к деревянному многоквартирному дому.

В пятницу в 19:12 в центр управления охранного предприятия G4S поступил сигнал пожарной тревоги, который был отправлен датчиком дыма и угарного газа Nublu, установленным в многоквартирном доме в Вяндра. Ответивший на звонок G4S жилец квартиры был напуган произошедшим, потому что комната наполнилась дымом, дети паниковали. На помощь был отправлен патруль G4S — он прибыл на место происшествия за несколько минут.
К моменту приезда охранника семья — мужчина, женщина и двое их сыновей дошкольного возраста — уже вышли из квартиры. Дети были напуганы и плакали.

Инцидент начался с того, что глава семейства растопил печь и ушел на кухню. К сожалению, он забыл открыть задвижку печи, поэтому дым и угарный газ повалили в комнату. В этом же помещении играли дети, а их мать спала в соседней комнате. Сработал датчик Nublu, женщина проснулась и ее сразу вырвало, что могло свидетельствовать об отравлении угарным газом. Однако помощь медиков ”скорой” ей все же не потребовалась.

”Я спросила, все ли вышли на улицу. Вместе с матерью семейства мы пошли в квартиру, чтобы осмотреть комнаты. Я проверила, есть ли в печи тяга и открыты ли окна — для проветривания”, — рассказала охранник Калли.

Охранник посадила детей в патрульный автомобиль, чтобы они согрелись и успокоились. ”Я сказала, что Nublu присматривает за ними и защищает их. Просто так он не „лает” — точно должна быть причина”, — сказала Калли.

Также она заметила, что всего в пяти метрах от деревянного многоквартирного дома разведен костер, за которым никто не следит. ”Я же охранник, разве я могу проигнорировать такое?!” — отметила Калли. Она выяснила, в какой квартире живут люди, которые развели костер, постучала в дверь и обратила внимание людей на то, что костер разведен в опасной близости к дому и оставлен без присмотра.

Семья прислушалась к охраннику и потушила костер. Nublu — это датчик дыма и угарного газа, который не просто издает громкий сигнал тревоги, но и отправляет сообщение в центр управления охранного предприятия G4S, работник которого связывается с клиентом и спрашивает, нужна ли помощь. При необходимости на помощь высылается ближайший патруль или спасатели-добровольцы.

Услугой датчика дыма и угарного газа Nublu пользуются более 16 000 семей по всей Эстонии.

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