Распространяется вредоносная рассылка, которая якобы предлагает работу на дому или информацию о коронавирусе

”Обусловленное коронавирусом смятение активно используется киберпреступниками, которые находят всё новые способы водить людей за нос. На этот раз стали распространяться письма, в которых предлагается удобная возможность работы на дому, однако после нажатия на содержащиеся в письме ссылки ваш компьютер заражается вредоносным ПО”, — сказал руководитель CERT-EE Тыну Таммер.

”В случае таких сообщений нужно обращать пристальное внимание на адрес отправителя. Например, вас должно насторожить, если вы получите письмо от Мати Кару, сотрудника предприятия ”фирма.ee”, но на самом деле это письмо придет с какого-то случайного адреса, например, officemail40@naver.com, даже если перед адресом электронной почты указано правильное имя. Мы рекомендуем немедленно удалять подозрительные письма”, — добавил Таммер.

Kuvataõmmis

На прошлой неделе распространялись поддельные письма якобы от имени Департамента здоровья, с содержащим ошибки заголовком "Tervis hoiuministeeriumi poolt heaks kiidetud teade COVID-19 viiruse levikus” (Одобренное Министерством здравоохранения сообщение о распространении вируса COVID-19) в которых содержалась ссылка на вредоносное ПО.

Если вы нажали на ссылку в подозрительном письме и загрузили файл, содержащий вредоносное ПО, то лучшее, что можно сделать в такой ситуации — это немедленно выключить компьютер и отнести его к специалисту для очистки. Обязательно смените пароли, сохраненные в интернет-браузере. Если вы сохранили в своем интернет-браузере данные банковской карты, то сообщите об этом в банк, поскольку злоумышленники могут использовать вашу банковскую карту. При необходимости закажите новую карту. О подозрительных письмах необходимо сообщать по адресу cert@cert.ee.