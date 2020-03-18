Распространяется вредоносная рассылка, которая якобы предлагает работу на дому или информацию о коронавирусе

CERT.EE получил сообщения о ряде мошеннических писем, предлагающих якобы работу на дому или информацию о коронавирусе. В отношении таких писем мы советуем проявлять осторожность.
”Обусловленное коронавирусом смятение активно используется киберпреступниками, которые находят всё новые способы водить людей за нос. На этот раз стали распространяться письма, в которых предлагается удобная возможность работы на дому, однако после нажатия на содержащиеся в письме ссылки ваш компьютер заражается вредоносным ПО”, — сказал руководитель CERT-EE Тыну Таммер.
”В случае таких сообщений нужно обращать пристальное внимание на адрес отправителя. Например, вас должно насторожить, если вы получите письмо от Мати Кару, сотрудника предприятия ”фирма.ee”, но на самом деле это письмо придет с какого-то случайного адреса, например, officemail40@naver.com, даже если перед адресом электронной почты указано правильное имя. Мы рекомендуем немедленно удалять подозрительные письма”, — добавил Таммер.
На прошлой неделе распространялись поддельные письма якобы от имени Департамента здоровья, с содержащим ошибки заголовком "Tervis hoiuministeeriumi poolt heaks kiidetud teade COVID-19 viiruse levikus” (Одобренное Министерством здравоохранения сообщение о распространении вируса COVID-19) в которых содержалась ссылка на вредоносное ПО.
Если вы нажали на ссылку в подозрительном письме и загрузили файл, содержащий вредоносное ПО, то лучшее, что можно сделать в такой ситуации — это немедленно выключить компьютер и отнести его к специалисту для очистки. Обязательно смените пароли, сохраненные в интернет-браузере. Если вы сохранили в своем интернет-браузере данные банковской карты, то сообщите об этом в банк, поскольку злоумышленники могут использовать вашу банковскую карту. При необходимости закажите новую карту. О подозрительных письмах необходимо сообщать по адресу cert@cert.ee.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
Коронавирус: китайские ученые сообщили плохую новость для мужчин
Почему Белоруссия не закрывается от COVID-19: вот вам и правда
Названа официальная причина смерти поэта Лимонова
В Армении выявлено уже 84 случая коронавируса