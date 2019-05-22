Распивают алкоголь, уринируют и ругаются. Полиция о ситуации на рынке Паэ: штраф — не является решением проблемы

"В полицию неоднократно поступали сообщения о том, что на территории рынка Паэ в Ласнамяэ есть проблемы с людьми, которые открыто распивают алкоголь, уринируют, ругаются, нарушают общественный порядок и мешают согражданам. Поблизости находятся несколько казино, баров и алкогольных магазинов, а также школа и детский сад. Так что беспокойство жителей общины обосновано и вполне понятно.

Полиция реагирует на нарушения порядка, мы учитываем проблемные районы в своих маршрутах патрулирования и неоднократно посещали с целью наведения порядка также и район рынка Паэ, однако кратковременное вмешательство не влечет за собой изменений в поведении людей. При этом наложение штрафа тоже не является решением. Там собираются не только люди с асоциальным образом жизни, но и личности с такими ценностными установками, которые сами не видят проблем в своем поведении, беспокоящем других.

Мы все и только в сотрудничестве можем внести вклад в безопасность. Своя роль также и у действующих в этом районе предприятий, отвечающих за происходящее на своей территории и рядом с ней. Одним из профилактических и способствующих законопослушному поведению людей факторов является, например, видеонаблюдение. Несомненно, дисциплинирующей мерой также служит и присутствие людей в форме, так что здесь свою роль может сыграть и муниципальная полиция. Для решения подобных общественных проблем и повышения уровня безопасности мы поддерживаем передачу больших прав и возможностей правоохранительным подразделениям местных самоуправлений.