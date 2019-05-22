22.05.2019, 16:26

Распивают алкоголь, уринируют и ругаются. Полиция о ситуации на рынке Паэ: штраф — не является решением проблемы

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rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Алкоголь, наркотики, драки и половые акты. Жители Ласнамяэ устали от происходящего на рынке Паэ и требуют остановить беспредел. Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм признает, что проблема доставляет беспокойство жителям уже длительное время и вместе с представителями управы части города органы ищут решения.

"В полицию неоднократно поступали сообщения о том, что на территории рынка Паэ в Ласнамяэ есть проблемы с людьми, которые открыто распивают алкоголь, уринируют, ругаются, нарушают общественный порядок и мешают согражданам. Поблизости находятся несколько казино, баров и алкогольных магазинов, а также школа и детский сад. Так что беспокойство жителей общины обосновано и вполне понятно.

Полиция реагирует на нарушения порядка, мы учитываем проблемные районы в своих маршрутах патрулирования и неоднократно посещали с целью наведения порядка также и район рынка Паэ, однако кратковременное вмешательство не влечет за собой изменений в поведении людей. При этом наложение штрафа тоже не является решением. Там собираются не только люди с асоциальным образом жизни, но и личности с такими ценностными установками, которые сами не видят проблем в своем поведении, беспокоящем других.

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Мы все и только в сотрудничестве можем внести вклад в безопасность. Своя роль также и у действующих в этом районе предприятий, отвечающих за происходящее на своей территории и рядом с ней. Одним из профилактических и способствующих законопослушному поведению людей факторов является, например, видеонаблюдение. Несомненно, дисциплинирующей мерой также служит и присутствие людей в форме, так что здесь свою роль может сыграть и муниципальная полиция. Для решения подобных общественных проблем и повышения уровня безопасности мы поддерживаем передачу больших прав и возможностей правоохранительным подразделениям местных самоуправлений.

Проблема доставляет беспокойство уже длительное время и вместе с представителями управы части города мы ищем решения. При планировании дальнейших действий мы делаем упор на изменение городской среды с учетом принципов безопасной планировки. Важным объектом обсуждения является то, как гарантировать надзор в районе высокого риска, где планируется разбить парки и установить сидячие места.

Для решения этой проблемы местные жители создали в фейсбуке группу ”Pae elanikud!”, в которую также входят и участковые полицейские. Социальные сети дают нам возможность общаться с людьми и быть в курсе тревог общины. Сейчас наша цель — привлечь в группу активных жителей, готовых отстаивать порядок и искать решение вместе с ведомствами. С помощью группы мы вычисляем места, где имеются проблемы с обеспечением общественного порядка, и вместе ищем решения, как изменить поведение доставляющих проблемы людей. Община сама является важным партнером в создании безопасности и приятно видеть, что так думает все больше людей. Быстрого решения у данной проблемы нет, однако первые шаги сделаны".

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