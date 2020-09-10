Расчлененка в Ласнамяэ: вступил в силу приговор уголовнику, который убил женщину и выбросил части ее тела в пруд Паэ

В марте Харьюский уездный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Николая Кузнецова (42), признав его виновным в жестоком убийстве женщины в Ласнамяэ, сдававшей преступнику квартиру. В конце июня Таллиннский окружной суд оставил этот приговор без изменений.

Как ранее писал RusDelfi, 16 июня прохожие заметили в воде пруда Паэ в Ласнамяэ части человеческого тела.

Выяснилось, что останки принадлежат 45-летней Ирине, которая пропала в Ласнамяэ 5 июня. Об исчезновении женщины сообщили 13 июня ее близкие.

Через примерно десять дней после обнаружения расчлененного трупа полиция задержала Николая Кузнецова (42). Мужчина работал подсобным рабочим в одном известном ресторане в Старом городе.

Кузнецов снимал у Ирины квартиру в Ласнамяэ, где он ее и убил. У них возник конфликт, в ходе которого он ударил ее по голове, женщина скончалась. Затем он разрезал тело жертвы на части, отделив от торса голову, руки и ноги.

Желая скрыть преступление, Кузнецов выбросил части тела Ирины в ласнамяэское озеро Паэ.

Кузнецов обвиняется уже во втором убийстве. Впервые он убил человека 12 августа 1999 года. Тогда еще 22-летний Кузнецов пытался угнать автомобиль ВАЗ-2105 на улице Юмера в Ласнамяэ. Его заметил мужчина и вмешался, после чего Кузнецов нанес ему 28 ножевых ранений. Жертва скончалась на месте.

Суд приговорил Кузнецова к 13 годам заключения, которые он отсидел. Мужчина освободился в 2012 году. Уже в 2013 году его вновь отправили на четыре года за решетку, когда он попался на перевозке амфетамина на автобусе из Таллинна в Тарту.

В 2016 году Кузнецов хотел выйти на свободу по УДО. Он утверждал, что тюремное заключение его изменило, и обещал впредь жить, следуя закону. Судья же посчитал, что Кузнецов, который провел за решеткой большую часть своей жизни, может совершить новые преступления.

В итоге Кузнецов вышел на свободу в 2017 году. У него имеются восемь действующих судимостей.