26.02.2020, 08:20

"Расцарапал, укусил, ударил". Каждую неделю полицейские Эстонии подвергаются физическому насилию

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Кярт Анвельт, Eesti Päevaleht
EST
"Расцарапал, укусил, ударил". Каждую неделю полицейские Эстонии подвергаются физическому насилию
Tiit Blaat

Полицейские Эстонии становятся объектом нападения агрессивных злоумышленников в среднем 50 раз в год. За последние шесть лет таких нападений набралось 330.

Пьяный мужчина ударил патрульного полицейского локтем в лицо, вывернул руку, бросил в сторону полицейского молоток, ударил сотрудника в арестном доме ногой, бросил в оперативника металлической дверной ручкой, попытался ударить полицейского строительным ножом, кинул кошелек в лицо, расцарапал, укусил, плюнул... Женщина швырнула в сотрудника дамской сумочкой, пустила в лицо констебля газ...

Это лишь некоторые примеры совершенных против полицейских физических или вооруженных нападений. Об оскорблениях мы уже и не говорим, они являются для сотрудников правоохранительных органов частью рабочих будней.

Но настолько агрессивного поведения, какое имело место вчера, когда преступник в ходе задержания наехал на автомобиле на двух полицейских, в последние годы, к счастью, не наблюдалось.

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Напомним, что двое сотрудников отдела по борьбе с наркотиками Пыхьяской префектуры отправились вчера утром на парковку у столичного магазина Selver на улице Кярбери, чтобы задержать 25-летнего мужчину. У стражей порядка были основания подозревать, что тот продает наркотики. То, что оперативники подъехали на нескольких машинах, показывает: ехали не наобум, а для проверки надежной информации. Предполагали, что задержание не выльется в сверхсложную операцию, поэтому спецназ привлекать не стали.

Но ситуация моментально накалилась. 25-летний подозреваемый, гражданин Эстонии, дал на своем "Опеле" газу и врезался сначала в пытавшийся преградить ему путь полицейский автомобиль (гражданской расцветки), а затем наехал на вышедшего из машины полицейского. В результате "Опель" переехал через ноги одного (24-летнего) полицейского, а потом - через стопу другого (30). Правоохранителей доставили скорой помощью в больницу.

Злоумышленнику удалось скрыться на своем "Опеле" с места происшествия. Началась масштабная полицейская операция, которая вскоре дала свои плоды: в 11 часов пустой автомобиль преступника был найден в Маарду. Спустя полчаса водитель "Опеля" сам пришел в Ида-Харьюское отделение полиции и был там задержан.

Как рассказали газете Eesti Päevaleht, подозреваемый вел себя на месте инцидента "как сумасшедший". По всей видимости, мужчина хорошо представлял себе, что за наркопреступления его ждет строгое наказание: в более легких случаях можно, конечно, отделаться штрафом или парой лет лишения свободы, но при отягчающих обстоятельствах есть все шансы загреметь за решетку лет на 20.

Было ли чего бояться предполагаемому наркодилеру и сколько статей уголовного законодательства он нарушил - выяснит следствие. Руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани пока в ответах на вопросы о наркодеятельности задержанного очень немногословен. "Следственные действия еще продолжаются", - сказал префект.

Но одно к сегодняшнему дню уже ясно: за нападение на полицейских против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о попытке убийства. Ранее этот же человек неоднократно привлекался к административной ответственности за дорожные правонарушения.

Жизнь доставленных в больницу полицейских вне опасности. Состояние получившего серьезные травмы полицейского стабильное, он в сознании и в силах общаться. По словам Яани, с медицинской точки зрения его состояние тяжелое, и он остается на стационарном лечении.

Второй сотрудник правоохранительных органов, получивший более легкую травму, отпущен на домашнее лечение.

Пыхьяский префект подчеркнул, что все задержания всегда представляют опасность и несут риск. "Ни одна полицейская операция не бывает рутинной. Они все опасны, и мы всегда анализируем, что можно было сделать лучше. Анализ будет проведен и по следам данных событий", - заверил Яани.

Рабочий стаж у 24-летнего полицейского 2,5 года, у второго (30-летнего) - 7 лет.

По словам Кристиана Яани, оберегая покой жителей Эстонии, полицейские ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем. "Нападения на полицейских с такими тяжелыми последствиями случаются редко, но в среднем раз в неделю кто-либо применяет физическое насилие к полицейскому, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Поэтому в полицейской работе нет ни одного вызова или задания, которое можно было бы считать простым или рутинным", - сказал Яани.

Далеко не все случаи нападения на полицейских попадают в прессу. За год их происходит около 50, и в каждом случае против проявивших агрессию лиц возбуждается уголовное дело.

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