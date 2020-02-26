"Расцарапал, укусил, ударил". Каждую неделю полицейские Эстонии подвергаются физическому насилию

Но ситуация моментально накалилась. 25-летний подозреваемый, гражданин Эстонии, дал на своем "Опеле" газу и врезался сначала в пытавшийся преградить ему путь полицейский автомобиль (гражданской расцветки), а затем наехал на вышедшего из машины полицейского. В результате "Опель" переехал через ноги одного (24-летнего) полицейского, а потом - через стопу другого (30). Правоохранителей доставили скорой помощью в больницу.

Злоумышленнику удалось скрыться на своем "Опеле" с места происшествия. Началась масштабная полицейская операция, которая вскоре дала свои плоды: в 11 часов пустой автомобиль преступника был найден в Маарду. Спустя полчаса водитель "Опеля" сам пришел в Ида-Харьюское отделение полиции и был там задержан.

Как рассказали газете Eesti Päevaleht, подозреваемый вел себя на месте инцидента "как сумасшедший". По всей видимости, мужчина хорошо представлял себе, что за наркопреступления его ждет строгое наказание: в более легких случаях можно, конечно, отделаться штрафом или парой лет лишения свободы, но при отягчающих обстоятельствах есть все шансы загреметь за решетку лет на 20.

Было ли чего бояться предполагаемому наркодилеру и сколько статей уголовного законодательства он нарушил - выяснит следствие. Руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани пока в ответах на вопросы о наркодеятельности задержанного очень немногословен. "Следственные действия еще продолжаются", - сказал префект.

Но одно к сегодняшнему дню уже ясно: за нападение на полицейских против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о попытке убийства. Ранее этот же человек неоднократно привлекался к административной ответственности за дорожные правонарушения.

Жизнь доставленных в больницу полицейских вне опасности. Состояние получившего серьезные травмы полицейского стабильное, он в сознании и в силах общаться. По словам Яани, с медицинской точки зрения его состояние тяжелое, и он остается на стационарном лечении.

Второй сотрудник правоохранительных органов, получивший более легкую травму, отпущен на домашнее лечение.

Пыхьяский префект подчеркнул, что все задержания всегда представляют опасность и несут риск. "Ни одна полицейская операция не бывает рутинной. Они все опасны, и мы всегда анализируем, что можно было сделать лучше. Анализ будет проведен и по следам данных событий", - заверил Яани.

Рабочий стаж у 24-летнего полицейского 2,5 года, у второго (30-летнего) - 7 лет.