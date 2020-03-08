Раплаский пироман получил строгий приговор

Согласно обвинению, 13 июня 2015 года мужчина с помощью зажигалки и бумаги намеренно поджог в деревне Пахкла принадлежавшие RMK две кучи древесной щепы общим объемом около 900 кубических метров. Ущерб составил 7200 евро, пишет rus.err.ee.

Второй поджог мужчина совершил спустя почти два года — 28 мая 2017 года в деревне Салутагузе. В тот раз он поджог отходы лесозаготовок, принадлежавших фирме Marrek Puit OÜ, нанеся ей ущерб в 4950 евро. Тогда поджигатель был задержан по горячим следам.

На этой неделе суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы, обязав компенсировать нанесенный ущерб как RMK, так и частному предприятию