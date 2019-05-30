Ранивший коллегу полицейский избежал наказания

Выпущенная полицейским пуля пробила стену и попала в спину другого полицейского, который находился по другую сторону стены. Пострадавший был сразу же доставлен в больницу и врачам удалось спасти его жизнь.

Поскольку обе стороны изъявили желание примириться, то прокуратура решила не выдвигать обвинение и закрыть уголовное дело в рамках примирительного производства.

Прокурор Леэлет Кивиоя пояснила, что поскольку получивший подозрение полицейский раскаивается в своей халатности, осознал свою вину и принес коллеге извинения, то предъявление обвинения было нецелесообразным. ”Совершивший выстрел сотрудник сил быстрого реагирования с самого начала осознал свою ошибку и признал вину. Потерпевший также предпочел примириться с коллегой, поэтому в данном случае применение примирительного производства было самым быстрым и разумным решением”, — добавила прокурор.

Полиция провела по данному делу дисциплинарное производство, в результате которого ошибка совершившего выстрел полицейского была признана халатностью высокой степени тяжести.