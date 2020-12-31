31.12.2020, 09:26
Ракета фейерверка подожгла жилой дом в Тартумаа
30 декабря в 19:57 сообщили, что в Тартумаа в поселке Вахи на улице Астельпаю горит жилой дом.
30 декабря в 19:57 сообщили, что в Тартумаа в поселке Вахи на улице Астельпаю горит жилой дом.
По прибытии спасателей горела терраса дома, откуда огонь распространился на чердак. Жильцы вышли из здания.
Чтобы получить доступ к очагам возгорания и потушить их, открыли 6 квадратных метров крыши и столько же торцовой стены. Пожар потушили к 22:02.
По первоначальным данным руководителя спасательной работы, пожар начался с запуска фейерверка, в результате которого ракета залетела на террасу и подожгла ее.
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